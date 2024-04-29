FETÖ'nün mahrem sorumlusunun ifadesi ortaya çıktı: "Emniyet 17/25 Aralık öncesinde FETÖ'nün şirketiydi"

FETÖ'nün sözde mahrem sorumlusu, "Garson" kod adlı gizli tanığın 250 sayfalık ifadesi ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre mahrem sorumlunun ifadesinde "Emniyet 17/25 öncesi FETÖ'nün şirketiydi" sözleri yer aldı.

MİT'in 6 yılda şifrelerini kırdığı SD karttan çıkan verilerle 3 bin kripto polis deşifre olmuştu.

Gizli tanık "Garson", verilerin neden toplandığına ilişkin "Emniyet Teşkilatı içerisindeki kritik birimlere ve üst yönetime örgüte tabi olan kişilerin yerleştirilmesi, örgüt üyelerinden toplanan paraların miktarının tespit edilmesi, sınav sorularının kime verileceğinin belirlenmesi amaçları için yapılırdı" dedi.

Gizli tanık "Garson", 17/25 Aralık öncesinde FETÖ'nün, Emniyet teşkilatının tamamını kendisine ait bir şirket gibi gördüğünü söyledi. Gizli tanık "Bu sürece kadar örgüt rahatlıkla polis okuluna, kolejine, akademisine ilk eleman yerleştirmeden, İl emniyet müdürü ve dair başkanlarının atanmasını bu verilerle yapıyordu." diye konuştu.