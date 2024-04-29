FETÖ'nün mahrem sorumlusunun ifadesi ortaya çıktı: "Emniyet 17/25 Aralık öncesinde FETÖ'nün şirketiydi"

FETÖ'nün 'Garson' kod adlı mahrem sorumlusunun 250 sayfalık ifadesi ortaya çıktı. Gizli tanık olan eski FETÖ'cü, "Emniyet 17/25 öncesi FETÖ'nün şirketiydi" dedi.

FETÖ'nün mahrem sorumlusunun ifadesi ortaya çıktı: "Emniyet 17/25 Aralık öncesinde FETÖ'nün şirketiydi"
Son Güncelleme:

FETÖ'nün sözde mahrem sorumlusu, "Garson" kod adlı gizli tanığın 250 sayfalık ifadesi ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre mahrem sorumlunun ifadesinde "Emniyet 17/25 öncesi FETÖ'nün şirketiydi" sözleri yer aldı.

MİT'in 6 yılda şifrelerini kırdığı SD karttan çıkan verilerle 3 bin kripto polis deşifre olmuştu.

Gizli tanık "Garson", verilerin neden toplandığına ilişkin "Emniyet Teşkilatı içerisindeki kritik birimlere ve üst yönetime örgüte tabi olan kişilerin yerleştirilmesi, örgüt üyelerinden toplanan paraların miktarının tespit edilmesi, sınav sorularının kime verileceğinin belirlenmesi amaçları için yapılırdı" dedi.

Gizli tanık "Garson", 17/25 Aralık öncesinde FETÖ'nün, Emniyet teşkilatının tamamını kendisine ait bir şirket gibi gördüğünü söyledi. Gizli tanık "Bu sürece kadar örgüt rahatlıkla polis okuluna, kolejine, akademisine ilk eleman yerleştirmeden, İl emniyet müdürü ve dair başkanlarının atanmasını bu verilerle yapıyordu." diye konuştu.

3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltıYurt
# fetö # ifade # emniyet müdürlüğü
Çok Okunanlar
Dolar 25 TL mi olacak? Ünlü ekonomist şaşırttı
Dolar 25 TL mi olacak? Ünlü ekonomist şaşırttı
Şampiyonluğu kesinleşmeyen Amedspor'u şampiyonmuş gibi kutladılar!
Şampiyonluğu kesinleşmeyen Amedspor'u şampiyonmuş gibi kutladılar!
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakanlık açıkladı
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakanlık açıkladı
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Muğla'da feci trafik kazası!
Muğla'da feci trafik kazası!
Öne Çıkanlar Emekliden hükümeti terleten açıklama! Emekliden hükümeti terleten açıklama! Arda Güler'den ilk 11 çıktığı ilk maçta gol geldi! Arda Güler'den ilk 11 çıktığı ilk maçta gol geldi!