Togg gücünü buradan alacak: İşte Türkiye'nin ilk batarya fabrikası

Türkiye’nin ilk batarya üretim üssünün temeli, Bursa’da atıldı. Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında Gemlik’te inşa edilecek üretim tesisinin, 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

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Togg ile yerli otomobilini üreten Türkiye, elektrikli araçlar için bataryayı da kendi üretecek.

Türkiye’nin ilk batarya fabrikasının temeli, Bursa’nın Gemlik ilçesinde atıldı.

Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında kurulan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Tesisi'nin, 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Togg'un Gemlik'teki üretim üssünün yanında 607 bin metrekarelik alanda kurulacak olan tesiste, hücre, modül ve paket üretimleri yapılacak. Son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek.

Temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "bataryada Türkiye'yi Avrupa'nın üretim üssü haline getireceğiz" dedi.

Erdoğan, Gemlik'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka hitap etti. Esnafa yönelik vaatlerini sıraladı.

Erdoğan, HDP ve Millet İttifakı ortaklarının “cezaevlerini boşaltacağız” söylemine de tepki gösterdi. “PKK ve FETÖ mensupları şimdi gün sayıyormuş” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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