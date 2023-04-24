Kredi kartı kullananlar dikkat: Mahkemeden emsal karar

Bankların kredi kartı kullanıcılarından tahsil ettiği yıllık kart aidatıyla ilgili emsal bir karar verildi. Kart kullanıcısı aidatın iadesi için hakem heyetine başvurdu, heyet 189 TL’lik yıllık kart aidat bedelinin iade edilmesine karar verdi.

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Bankaların kredi kartlarından tahsil ettiği kart aidatlarıyla ilgili emsal bir karar alındı.

Milliyet'in haberine göre; bir kullanıcı kredi kartından tahsil edilen 189 TL’lik yıllık kart aidat bedelinin iadesi için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Heyet, kart kullanıcısını haklı buldu, bankanın tahsil ettiği 189 TL’yi geri ödemesine karar verdi.

Ancak banka, Ankara 2. Tüketici Mahkemesi’nde kararın iptali istemiyle dava açtı.

Bankanın dava dilekçesinde, kart kullanıcısının Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nde kart aidatı ödemeyi kabul ettiği, ücretsiz kredi kart seçeneği olmasına rağmen müşterinin böyle bir talepte bulunmadığı belirtildi.

Mahkeme, satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden tek taraflı sözleşmeye koyduğu koşulların Tüketicinin Korunması Kanunu ve Avrupa Konseyi’nin kararı uyarınca haksız şart niteliğinde olduğuna vurgu yaptı. Kararda, “Sözleşmedeki hususların tüketiciyle yeterince tartışıldığı ispat edilemediği için davanın reddi gerekmiştir” ifadesi kullanıldı.

# kredi kartı # aidat # tüketici

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