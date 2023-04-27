Hükümetten çiftçiye seçim indirimi

Girdi maliyetlerinin altında adeta ezilen çiftçinin sesini bu kanaldan her gün sizlere duyuruyoruz. Bakan Nebati, çiftçinin su kullanım bedeline yüzde 50 indirim yaptıklarını duyurdu. Ancak en önemli girdi kalemi olan mazot, gübre ve elektrikteki yüksek fiyatlara ise hala çözüm yok.

İnci Erdoğan İnci Erdoğan
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak için tarımsal sulamada su kullanım hizmet bedelinde yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nebati, "Bu sayede su kullanım hizmet bedelini geçen yılki seviyelerin altına düşüreceğiz." dedi.

Ulusal Kanal'a konuşan Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, uygulamanın yetersiz olduğunu, bütün çiftçileri kapsamadığını belirtti.

Çiftçinin sulamada kullandığı elektrik maliyetleri gider kaleminin büyük kısmını oluşturuyor.

Mazot, gübre, elektrik gibi girdi maliyetlerinin altında ezilen çiftçi çözüm bekliyor.

# çftçi # Hazine ve Maliye BakanlığI # Nurettin Nebati

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