Erdoğan açıkladı: Mayısta 45 bin sözleşmeli öğreten atanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Bin 500 Engelli Öğretmen Ataması programında konuştu. Hükümetin eğitim alanındaki çalışmalarını aktaran Erdoğan, Mayıs ayında 45 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu. Ancak ayrıntı vermedi.

Erdoğan şunları söyledi:

- Öğretmenlerimizin yüzde 75'inin bizim dönemimizde atanması eğitime verdiğimiz önemi göstermektedir. Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planlandığımız 45 bin öğretmen ataması ile sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Baş öğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alan öğretmenlerimiz mali haklarından da yararlanmaya başladı. Baş öğretmen maaşı 25 bin uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu. Her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecektir.