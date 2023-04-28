Araç alacaklar dikkat: BDDK'dan kredi kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi. Fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için yüzde 70'i tutarında 48 ay vade ile kredi verilebilecek.

Son Güncelleme:

Yerli elektrikli araçlar için kredi kullanım tutarlarında alt sınır yükseltildi.

BDDK'nın sitesinde yapılan açıklamaya göre, nihai fatura değeri 900 bin lira ve altında olan elektrikli araç bedellerinin yüzde 70’ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek.

900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50’si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak.

1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 30’una kadar 24 ay vadeli kredi alınabilecek.

2 milyon 800 bin lira üzerindeki araçlar içinse kredi kullanılamayacak.

# BDDK # togg

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