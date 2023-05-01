Fahiş kira artışına yasal düzenleme: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Kiralardaki fahiş artışlar gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu konuda gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kiracılara seslendi, "Yüzde 25'den fazla zam yapmayın, kirayı bankaya yatırın." dedi.

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Artan kira bedelleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerde aniden artan fiyatlarıyla ilgili gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.

"TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız'' dedi.

BAKAN KURUM KİRACILARA SESLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kiralardaki yüzde 25 tavan sınırına dikkat çekti. Üzerinde artışın kanunen yapılamayacağını söyledi.

"Kiracı kardeşlerimize şunu söylüyoruz kesinlikle yüzde 25’ten fazla zam yapmayın. Ev sahibi yüzde 25’ten fazla zam talep ediyorsa banka hesabına kirayı yatırın, sizi çıkaramazlar." dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da riskli yapılarını dönüştürmek için "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuran vatandaşların binalarında incelemeler yapıyor.

Bakanlığın Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen çalışmaya ilişkin bilgi aktardı. Gürgen, kampanyaya 74 bin kişinin başvurduğunu belirtti.

# kira # erdoğan # ekonomi # Murat Kurum

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