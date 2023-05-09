Kamu işçilerine yapılacak zam belli oldu

700 bin kamu işçisinin maaşlarına yapılan zam oranı belli oldu. Kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldı. En düşük kamu işçisinin ücreti 15 bin liraya yükseltildi. Diğer sosyal haklarda da iyileştirmeler yapıldı.

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Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin maaşlarına yapılacak zam belirlendi.

Kamuda çalışan işçilerin maaşlarına refah payı da dahil yüzde 45 zam yapıldı. Böylece en düşük kamu işçisi maaşı 15 bin lira oldu.

İşçilerin maaşlarına yüzde 4 ile yüzde 6 prim ödemesi uygulamasına geçildiği de belirtildi. Gece mesailerine ise yüzde 8 oranında zam geldi.

Kamu Çerçeve Protokolünün imza töreni Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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