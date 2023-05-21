Düğmeye basıldı: TPAO Şırnak'ta sondaj çalışmasına başladı

TPAO, Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusunda sondaj faaliyetlerine başladı! Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusunun mevcut durumda günlük 1250 varil üretim yapacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusunda sondaj faaliyetlerine başladığını duyurdu.

1250 varil üretim yapılan sahanın sınırlarının belirlenmesi tespit ve üretim kuyusunun lokasyon belirleme çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda, ŞAY-1 kuyusunun 1,5 kilometre kuzeydoğusunda Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusunda sondaj faaliyetlerine başlandı.

ŞAY-2 kuyusunda çalışmaların Temmuz 2023 sonu itibarıyla 3 bin 150 metre son derinlikte tamamlanması planlanıyor.

# TPAO # şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın # şırnak

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