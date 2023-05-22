Erdoğan'dan fahiş kira açıklaması: "Karşımızdaki tabloyu kabul edemeyiz"

Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda yaptığı konuşmada fahiş kira sorununa çözüme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 21 yıldır ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

- Bugün sizlerin önüne Türkiye Yüzyılı diye bir vizyon getirebiliyorsak iktidarlarımız döneminde gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarından aldığımız güçle bunu yapıyoruz. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var. Son yıllarda ekonomide yaşanan dalgalanmaların yol açtığı fiyat artışları, bu sıkıntıların başında geliyor. Bilhassa konut fiyatları ve kiralar, ülkemizin hemen her yerinde, gerçekten can sıkıcı seviyelere geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan depreme kadar, bu yükselişi tetikleyen pek çok sebep olduğunu biliyoruz. Ama yine de karşımızdaki tabloyu kabul edemeyiz. Bu sorunun çözümü için iki ayrı kanalı birlikte kullanacağız. Birincisi, makul ve orantılı hiçbir sebebi olmadığı halde sırf açgözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla. Tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız, ümüğünü. İkinci ve asıl çözümümüz, gerek TOKİ kanalıyla gerek özel sektörü teşvikle konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız. 1+1, 2+1 gibi konutlarla vatandaşımızın bu ihtiyacını gidereceğiz.

TOKİ'nin 500 bin konut ve 1 milyon altyapılı arsa kampanyasının bunun bir parçası olduğunu belirten Erdoğan, "Kentsel dönüşüm projeleriyle, mesela İstanbul'da 5 yılda inşa edeceğimiz 1,5 milyon yeni konut bunun bir parçasıdır. Diğer şehirlerimizde de benzer projelerle orta ve uzun vadede konut varlığımızı artırarak, kira fiyatlarındaki şişkinliği de ortadan kaldırmakta kararlıyız. Gıdada benzer çalışmalar yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemsel fiyat dalgalanmaları üzerinden yürütülen art niyetli siyasi kampanyaları zerre kadar önemsemediklerini dile getirerek, "Biz, milletimizin sofrasındaki ekmeği hem büyütmenin hem sürekli kılmanın peşindeyiz. Bunun yolu istihdamı güçlendirmekten, çalışanlarımızın gelirini artırmaktan, orta direk dediğimiz esnaf ve sanatkarlarımızı desteklemekten geçiyor." şeklinde konuştu.