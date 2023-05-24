Kılıçdaroğlu'nun Rusya açıklaması turizmi vurdu: Turizmciler Türk-Rus dostluğundan vaz geçmiyor

Kılıçdaroğlu’nun Rusya karşıtı açıklamaları, Rusya turizminin etkin olduğu Antalya’da, Mayıs ayının durgun geçmesine yol açtı.

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Görüştüğümüz turizmciler ve acente yetkilileri, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının Rusya’dan gelen otel rezervasyonlarını düşürdüğünü, bunun esnafından tedarikçisine tüm sektör ve paydaşlarına yansıdığını aktardı. Antalya çarşılarında uçak krizi tedirginliği hâkim. Turizm esnafı, Rusya ile ilişkilerin bozulmasının uçak krizi sonrasında olduğu gibi, bütün bölgeyi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Kaynak pazar Rusya karşıtı her hamle, büyük krizlerle sonuçlanıyor. Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun art arda Rusya’yı hedef alan açıklamaları, Antalya’da turizm hareketliliğinde yüzde 10’luk düşüşe neden oldu. Turizmciye göre, Rusya karşıtlığı uçak krizi etkisi yaratır.

Esnafı da turizmcisi de, bu açıklamalar nedeniyle tüm sektör ve paydaşlarının Mayıs ayını durgun geçirdiğini belirtiyor. Rusya pazarı Antalya’nın vazgeçilmezi.

Görüştüğümüz turizmciler ve acente yetkilileri, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının Rusya’dan gelen otel rezervasyonlarını düşürdüğünü, bunun esnafından tedarikçisine tüm sektör ve paydaşlarına yansıdığını aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kılıçdaroğlu’nun Rusya’yı hedef alan açıklamalarını ‘sorumsuzluk’ olarak niteledi. Altılı Masa adayının “Rusya'ya yönelik yaptırımlara dâhil olacağız” çıkışının Rus piyasasını çok ürküttüğünü söyledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kemal kılıçdaroğlu # rusya # altılı masa

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