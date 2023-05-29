Seçimler bitti: Türkiye'nin öncelikli gündemi ekonomi

Seçimler bitti. Şimdi zorluklarla mücadele için, vatandaşın çözüm arayışı var. Öncelikli gündem de ekonomi...Türkiye enflasyon, işsizlik, cari açık, yoksulluk başta olmak üzere ekonomik zorluklarla karşı karşıya.

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Seçim sürecinin bitmesiyle bu sorunlara kalıcı bir çözüm üretilmesi şart. Ekonominin politikadan bağımsız olmadığını vurgulayan ekonomistler, üretim için kamunun devreye sokulması gerektiği görüşünde. Acil bir kalkınma planıyla birlikte komşularla iş birliği de Türkiye'nin önünde yol gösterici harita görevi üstleniyor.

Enflasyon işsizlik, cari açık... Türkiye'nin kronik sorunu haline gelen en önemli başlıklardan. Bunlara bir de yoksulluk eklendi. Üretim zorda. Önümüzdeki ekonomik zorluklar daha da katlandı. Genel tabloda emperyalizmle mücadele, en önemli mevzi.

Peki hükümet bu zorlukların üstesinden gelebilecek mi? Üretim ekonomisi programını hayata geçirmek için hangi adımlar atılmalı?

Atlantik ülkelerine yapılan ihracat Türkiye ekonomisi açısından aslında bir kazanım değil. Hatta büyük risk.

Üretimin her alanda devreye sokulmasıyla zorlukların üstesinden gelinmesi amaçlanıyor. Üreticiye destek de şart.

Ekonomide gerçekçi çözümler için kalkınma planı yapılması ve kamunun öne çıkması gerekiyor.

Ekonomistler, enflasyonun düşmesi için tüketimle ilgili kısıtlayıcı önlemlerin gelebileceği görüşünde.

Türkiye'nin komşularıyla yapacağı iş birliği de zorlukları aşmak için oldukça önemli. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# seçim 2023 # türkiye # ekonomik zorluklar

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