Hasat başladı ancak taban fiyat açıklanmadı: Buğday üreticisinin beklentisi en az 11 lira

Üretici dört gözle buğday fiyatının açıklanması beklerken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi eline buğday başaklarını aldı kameraların karşısına geçti. "Daha zamanı var dedi.

Batman'da buğday hasadının haziran ayında başlaması bekleniyor. Bazı illerde ise başladı. Bu sezon rekoltenin bol olacağını belirtiliyor.

Üretici tüccarın eline düşmemek için bir an önce taban fiyatının açıklanmasını bekliyor.

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, 11 lira ve üstünde bir rakamın çiftçiye çare olacağını söyledi.