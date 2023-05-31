Dolar zirveyi gördü altın rekor kırdı

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yatay bir seyir izlerken dolar/TL'nin yeni tarihi zirvesini görmesiyle gram altında da rekor geldi.



Düşük hacimli piyasada dolar sabaha karşı 20.90 Türk Lirasının üzerini gördü. Aynı saatlerde kurdaki hareketin etkisiyle gram altın da ilk kez 1.320 liraya kadar yükseldi.



Doların 20 lira 63 kuruşa gerilemesiyle gram altın 1.302 liraya çekildi. Altının ons fiyatı ise görece yatay seyrini sürdürdü. Ons fiyatı dün 1.945 dolardan 1.959 dolara yükseldi. Sabah saatlerinde de bu seviyeden işlem gördü.



Öte yandan Serbest piyasada 20,6630 liradan alınan dolar, 20,6650 liradan satılıyor. 22,1130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 22,1150 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 20,4020 lira, euronun satış fiyatı ise 21,8810 lira olmuştu.