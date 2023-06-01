Üreticiden ve market fiyatlarında dev fark: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar açıkladı

Üretici ve market arasındaki fiyat farkları kapanmıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Mayıs ayı fark oranlarını açıkladı. Üretici ve market fiyatları arasındaki en yüksek fark elmada görülürken, patlıcan ve biber fiyatlarında düşüşler görüldü.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Mayıs ayı üretici ve market fiyatları farklarını açıkladı.

Mayıs ayında üretici ve market arasındaki en yüksek fark yüzde 316,8 ile elmada görüldü. Üreticide 5 TL olan elma, markette 20 TL 84 kuruşa satılıyor.

Elmayı yüzde 302 TL 50 kuruş ile maydanoz takip ediyor. Üreticide 1 lira 98 kuruş olan maydanoz, markette 7 lira 97 kuruşa satılıyor.

Markette de birçok ürünün fiyatlarında ciddi artışlar görüldü.

Marketlerde fiyatı en çok artan ürün de yüzde 84,8 ile havuç oldu. Fiyatı en az artan ürün de yüzde 10,2 ile toz şeker oldu.

Sivri biber, patlıcan, domates, maydanoz, kabak gibi sebzelerde arz artışı fiyat düşüşlerine neden oldu.

Şemsi Bayraktar, girdi fiyatlarındaki değişime de dikkat çekti. Son bir yılda besi ve süt yeminde artışlar görüldü.

Bayraktar, üreticinin mağdur olmaması için girdilerde fiyatların sabit tutulmasını önerdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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