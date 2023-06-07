Davutoğlu'ndan Şimşek'e övgü

Londra'nın güvenilir adamı Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı yapılması, neoliberal isimleri yeniden cesaretlendirdi. Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen Karar Gazetesi ilk günden itibaren Şimşek'i öven haberlere imza attı. Hükümetin yüzde 52'nin değil yüzde 48’in görüşlerini uyguladığını yazdı

Londra'nın yıldız ismi, IMF reçetesinin devamlılığını sağlayan sıcak para odaklı ekonomi politikası yürüten Mehmet Şimşek'in bakan olması Batı yanlılarını mutlu etti. Neoliberal iktisatçılara yeniden cesaret geldi. Atlantik medyası, Şimşek'le umutlandı...

İbrahim Kiras'ın kaleme aldığı yazıda, halkın çoğunluğunun eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin temsil ettiği ekonomi anlayışının uygulanmaya devam edilmesi yönünde bir irade ortaya koyduğu, ancak, Nebati’nin yerine Altılı Masa’nın ekonomi anlayışını temsil eden Şimşek'in getirildiği savunuldu.

Yüzde 52’nin desteğini alan hükümetin yüzde 48’in görüşlerini uygulayacağını açıkladığı vurgulandı. Eski AK Parti’nin politikalarına geri dönüleceği iddia edildi.

Uluslararası normlara uyguluğun temel ilkleri olacağını açıklayan Şimşek yönetiminin ekonomide nasıl bir yol haritası izleyeceği de yakından takip ediliyor. Şimşek'in Merkez Bankası Başkanlığı için Hafize Gaye Erkan'ı önermesi ise yeni bir soru işareti yarattı. Batı medyası, Erkan'ı parlatma çabaları içine girdi.

ABD'de finans profesörü olan Erkan, Şimşek ile Ankara'da bir araya geldi. Merkez Bankası için Erkan ismi üzerinde durulması, hükümetin ekonomide ortodoks politikalara döneceğine yönelik bir sinyal olarak algılanıyor.

Öte yandan Erkan, CEO olarak çalıştığı First Republic Bank'ın batışına şahitlik etmesiyle de öne çıkıyor.

Tüm bunlarla birlikte ABD'den faiz değerlendirmesi geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Haziran'da açıklayacağı faizde artırıma gidileceği ileri sürüldü.

ABD bankası JPMorgan Merkez Bankası'ndan Haziran toplantısında iddialı bir faiz artışı geleceğini öngördüğünü duyurdu. Hatta daha da erken bir tarihte politika faizinin yüzde 25'e yükseltebileceği iddia edildi.

# Londra # Ahmet Davutoğlu # Mehmet Şimşek

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