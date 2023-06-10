Sıcak para merkezleri göreve başladı: Bank of America, TL alımı için dört kriter belirledi

Türkiye’ye sıcak para girişi için şartlar sıralandı. TL'nin değer kazanmasını sağlayan model doğrudan hedef alındı. Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla birlikte sıcak para merkezlerinden dışa bağımlılığı artıracak talepler geliyor.

ABD'li Bank of America, TL'de uzun pozisyon almak ya da 10 yıl vadeli yerel tahvil almak için 4 kriterini açıkladı.

FAİZ İNDİRİM POLİTİKASI HEDEF ALINDI

Şartlardan ilki, Merkez Bankası’nın politika faizini atırması. Şu an yüzde 8,5 seviyesinde olan faizin yüzde 40 ve üzeri seviyeye çekilmesi isteniyor.

Türkiye 2021 yılından beri faizin düşmesi noktasında önemli adımlar atmıştı.

İkinci kriter Dolar/TL'nin 25 seviyesinin üzerinde olması.

Bankanın üçüncü şartı, döviz piyasasında dolaylı müdahalelere son verilmesi ve şirketlerin dolar alımına getirilen kısıtlamaların kaldırılması.

Dördüncü kriter de dolar için küresel görünümün yukarı yönlü olmaması gösterildi.

Tahvil piyasalarının genel olarak “iyi haberleri” fiyatladığı belirtilen notta, dolar cinsi tahvil getiri eğrisinin uzun tarafında hala gidecek alan olduğu öngörüldü.