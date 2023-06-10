Gazze'nin acısı ve mücadelesi duvarlarda: Filistinli şehit çocuklar grafitilerle anıldı

Gazze duvarları artık hem savaşın hem de yaşanmışlıkların izlerini taşıyor.

Gazze şehir merkezinde yer alan Deyr el-Belah'taki yıkıntılar üzerine savaşta yaşamını yitiren çocukların grafitisi yapıldı.

Sanatçılar, yıkık duvarları savaşın izlerini somutlaştıran tablolara dönüştürdü. Grafik sanatçısı Fida Yunus “çekilen acıları anlatıyorz” dedi.

İsrail, geçen Mayıs ayı içerisinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenleyerek üç kadın ve altı çocuk dahil otuz üç Filistinliyi öldürmüştü.