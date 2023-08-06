Rusya Ukrayna'nın İHA saldırısını engelledi
Rusya, Ukrayna'nın başkent Moskova'ya İHA ile saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi. Açıklamada İHA’nın hava savunma sistemlerince imha edildiği bilgisi verildi.
Ukrayna'nın Moskova’ya İHA'yla saldırı girişimi engellendi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava aracıyla başkent Moskova bölgesine saldırı girişiminde bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah Kiev rejiminin Moskova bölgesindeki tesislere İHA’yla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." ifadesi kullanıldı.
İHA'nın Podolsk bölgesindeki Rus hava savunma sistemleriyle imha edildiği kaydedilen açıklamada, engellenen saldırı sonucu herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.
Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya 24, 28, 30 Temmuz ve 1 Ağustos'ta da İHA ile saldırılar düzenlendiği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi