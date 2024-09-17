İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Türkiye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan yerli ve yabancı basın mensuplarıyla buluştu. Buluşmayı yaklaşık 300 medya mensubu takip etti. Pezeşkiyan gazetecilerden gelen onlarca soruyu yanıtladı. Göreve geldikten sonra ilk kez kamuoyu önünde Türkiye’ye dair mesajlar verdi. İlişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini söyledi. Pezeşkiyan, "Türkiye bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Komşuluk ilişkisinden öte akrabalık ilişkilerine sahibiz. Türkiye ile ortak yatırımlar yapmak bizim talebimiz ve motivasyonumuzdur. Mutlaka Türkiye'yi ziyaret edeceğiz ve siyasetçileri, akademisyenleri ve yatırımcıları davet edeceğiz. Bizim rahatlıkla Türkiye'ye gelebileceğimiz, sizin de İran'a rahatlıkla gelip İran üzerinden Türkmenistan, Pakistan ve Afganistan'a seyahat edebileceğiniz bir rota oluşturabiliriz." dedi.

PEZEŞKİYAN'DAN ABD MESAJI

Rusya ve Çin ile ilişkilerinin stratejik olduğunu belirten Pezeşkiyan, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle de ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

ABD Başkanı ile görüşme olasılığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Pezeşkiyan, Washington’un İran’a yönelik düşmanca tavırlarına dikkat çekti. Pezeşkiyan, "Biz barış arıyoruz, savaş aramıyoruz. Amerikalılar bize düşman olmadıklarını göstermeliler. Ülkelerinin çevresine üs kurmadık veya onlara ambargo uygulamadık." dedi.

İSMAİL HENİYYE SUİKASTI

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsmail Heniyye suikastı ve Yemen-İran ilişkileri hakkında da konuştu, "İsrail bizi bölgesel savaşa sürüklemek istedi ama biz şimdiye kadar kendimizi tuttuk. Kendimizi savunma hakkını saklı tutuyoruz. Füze gücümüz var ancak Yemen'e füze vermiyoruz. Yemen, savaştan önce roket yapma teknolojisini öğrenmiş ve üretmekteydi." dedi.