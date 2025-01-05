Kassam Tugayları bir İsrailli esirin videosunu yayınladı. Liri Albag adındaki genç kadın, esir tutulmasından Netanyahu hükümetini sorumlu olduğunu söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elindeki bir İsrailli kadın esirin videosunu yayınladı. Videodaki Liri Albag adındaki İsrailli kadın, esir olmasından Netanyahu hükümetini sorumlu tuttu. Albag, "Hükümetimizin veya ordumuzun önceliği değiliz." dedi.



İsrail ordusunun operasyonları nedeniyle bir başka esirin ağır yaralandığını söyleyen Albag, “Hayatta kalmamız ordunun geri çekilmesine bağlı.” şeklinde konuştu. "Adımı, bu videoyu hatırlayın" diyen Albag, mezarına "Bunların hepsi hükümet ve ordu yüzünden." yazılmasını istedi.



İsrail halkı ise Gazze’de ateşkes ve esir takası talebiyle gösterilerini sürdürüyor.



Protestoların merkezi, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının çevresi olurken, Batı Kudüs ve Hayfa'da da hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi.



İsrailli protestocular, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.