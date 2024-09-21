Tahran'da askeri geçit töreni yapıldı! Balistik füzeler, SİHA/İHA'lar ve tanklar sergilendi

İran, Kutsal Savunma Haftası kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi. Tahran'daki törende İran ordusuna ait balistik füzeler, SİHA/İHA'lar, tanklar ve hava savunma sistemleri sergilendi. Bölgede gerilimin arttığı bir dönemde düzenlenen törende İran gövde gösterisi yaptı.

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Kutsal Savunma Haftası kapsamında İran'ın başkenti Tahran'da askeri geçit töreni yapıldı. Törende İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve askeri komuta kademesi askerleri selamladı.

İmam Humeyni Türbesi'nde düzenlenen törende özel askeri birlikler yürüyüş yaptı. Farklı özelliklere sahip 23 balistik ve hipersonik füze, çeşitli SİHA/İHA'lar ile birlikte tanklar, Hava Savunma Sistemleri ve radarlar sergilendi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun yerli imkanlarla ürettiği bin kilometre menzile sahip Cihad Balistik Füzesi ile intihar dronu Şahid -136B İHA'sı ilk kez Kutsal Savunma Haftası kapsamında düzenlenen bir törende yer aldı.

Törende "Kahrolsun ABD ve Kahrolsun İsrail" yazılı dev pankartlar da TIR'ların üzerinde taşındı.

İran-Irak savaşının 44'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bir konuşma yaptı. Pezeşkiyan, İslam ülkeleri birlik olmadığını taktirde İsrail'in durdurulamayacağını vurguladı. Pezeşkiyan, "Bugün, İslam ülkeleri ile birlik ve beraberlik içinde kendi vatanımızı savunmanın yanı sıra, bölgemizi de barış, güvenlik ve huzur içinde koruyabildiğimizi tüm dünyaya ilan edebilir. Aynı zamanda kadın ve çoçuk katili gaspçı ve soykırımcı Siyonist rejimi cezalandırabiliriz." dedi.

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iran Askeri geçit töreni
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