ABD'nin savaş aracı: Dolar! Eski Yunanistan Savunma Bakanı Ulusal Kanal'a konuştu

Amerika siyasi suikastlarla, finanse ettiği ayaklanmalarla ve yaptırımlarla Venezuela’yı teslim almaya çalışıyor. Venezuela halkı emperyalizme direniyor. Eski Yunanistan Savunma Bakanı Kostas İsikos, Ulusal Kanal’a Amerika’nın doları nasıl bir silah olarak kullandığını anlattı.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya suikast girişimleri tertipleyen, muhalefeti Bolivarcı hükümete karşı birleştiren Amerika Birleşik Devletleri ABD dolarını da Venezuela halkına karşı bir silah olarak kullanıyor.

Eski Yunanistan Savunma Bakanı Kostas İsikos, Venezuela’da Ulusal Kanal’ın sorularını yanıtladı. İsikos, Amerika Birleşik Devletleri’nin doları bir silah olarak kullanarak aslında kendi ayağına kurşun sıktığını söyledi.

Kostas İsikos, "Her şeyden önce ekonomik savaşlar yasadışıdır. Burada insanlara ve hükümete karşı ekonomik bir savaş söz konusu. Burada halka karşı ve hükümete karşı ekonomik bir savaş yürütülüyor. Başka bir hükümetle bir sorununuz varsa, bunun için halkı suçlayamazsınız. Küresel ekonomideki dolarsızlaşma hamlesi Amerika ’ya zarar veriyor. ABD dolarının küresel ticaretteki payı yüzde 90’dı. Şimdi bu oran yüzde 70 ve düşmeye devam ediyor." dedi.

İsikos, Amerika Birleşik Devletleri’nin politikaları sonucu ülkelerin BRICS’e yöneldiğini vurguladı. İsikos, "Ülkeler ekonomik savaşla karşı karşıya kaldığında, diplomatik izolasyonla karşı karşıya kaldığında bir aile gibi kendi aralarında işbirliği yapmak zorundadır. BRICS uluslardan oluşan bir ailedir. Farklı uluslar, farklı dinler, farklı diller, farklı tarihler ortak bir gelecek için bir araya gelmiştir. BRICS insanlığın geleceğidir." dedi.

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