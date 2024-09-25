Lübnan halkı, Hizbullah'ı destekliyor mu? Lübnan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jamal Wakim'den Ulusal Kanal'a özel açıklamalar

İsrail, Lübnan’ın güneyinde sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor. Şu anda yarım milyonun üzerinde Lübnanlı İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etti.

Lübnan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jamal Wakim, Ulusal Kanal’a önemli açıklamalar yaptı. Wakim İsrail’in neden sivilleri hedef aldığını açıkladı.

Wakim, İsrail’in siber terör saldırısında da zarar görenler kişilerin yüzde 90’ının siviller olduğunun altını çizdi. Wakim, "Hastanelerde, okullarda ve bazı üniversitelerde çalışanlar çağrı cihazlarını dahili aramalar için kullanıyorlardı. Saldırıdan en çok etkilenenler bu kişiler oldu." dedi.

Peki sivil kayıplar halkın Hizbullah’a olan desteğini kırıyor mu? Wakim konuyla ilgili, "Şii halkın en az yüzde 80'i Hizbullah'ı destekliyor. Sünnilerin de yüzde 80'i de Hizbullah'ı destekliyor çünkü Hamas Sünni olduğu için Filistin'deki savaşa sahip çıkıyorlar. Filistin’de olduğu gibi Dürzilerin çoğunluğu ve Hıristiyanların en az yüzde 50'si direnişi destekliyor. Yani hesap yaparsak, toplam Lübnan halkının yaklaşık yüzde 70'i Hizbullah’ı destekliyor." dedi.

Prof. Dr. Jamal Wakim, hükümet ile Hizbullah arasındaki ilişkiye de dikkat çekti. Wakim, "Şu ana kadar Lübnan hükümetinin çoğunluğunun direnişle uyum içinde olduğuna inanıyorum. Bu konuda herhangi bir muhalefet yok. Bu durum, hükümetin direnişle siyasi olarak tamamen karşı tarafta olduğu 2006 yılındaki durumdan tamamen farklı." dedi.

Wakim, Hizbullah’ın silah gücünün de 2006’daki Hizbullah-İsrail çatışmasından farklı olduğunun altını çizdi. Wakim, "Geçtiğimiz yirmi yıl içinde Hizbullah daha sofistike silahlara sahip oldu. Sadece birkaç bin roketten oluşan cephaneliğinde bugün 100 binden fazla roket var. Bildiklerimiz bunlar. Belki daha fazlası vardır. İnsansız hava araçları alabildi ve şimdi savaş uçaklarına karşı hava savunma sisteminden bahsediyoruz. Hizbullah tüm bunları sürpriz olarak saklıyor. Son dakikaya kadar sofistike silahlarını ortaya çıkarmayacaktır." dedi.

Lübnanlı Profesör Wakim, İsrail’in yapabileceği en büyük hatanın ise kara saldırısı başlatmak olduğunu söyledi. Böyle bir durumda Hizbullah’ın İsrail’e çok ağır kayıplar verdireceğini belirtti.