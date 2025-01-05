Yemen İsrail'i vurdu: Hayfa'daki elektrik santrali Filistin-2 füzesinin hedefi oldu

Yemen Silahlı Kuvvetleri hipersonik balistik füzeyle İsrail’deki bir elektrik santralini vurdu. Demir Kubbe’nin engel olamadığı füze nedeniyle İsrail şehirlerinde sirenler çaldı. Art arda patlama sesleri duyuldu.

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Yemen Silahlı Kuvvetleri hipersonik balistik füzeyle İsrail’deki bir elektrik santralini vurdu. Demir Kubbe’nin engel olamadığı füze nedeniyle İsrail şehirlerinde sirenler çaldı. Art arda patlama sesleri duyuldu.

Hayfa'daki elektrik santrali Filistin-2 füzesinin hedefi oldu

 Tel Aviv'in Yemen'deki elektirik tesisleri ve petrol rafinelerine yönelik santrallerinin ardından Ensarullah Hareketi, İsrail’deki elektrik santralini vurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Hayfa’daki santralin Filistin-2 modeli hipersonik balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı.

Demir Kubbe’nin engel olamadığı Yemen füzesi nedeniyle İsrail şehirlerinde sirenler çaldı. İsrailliler sığınaklara indi.

İsrail medyası peş peşe patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, daha önce yaptığı bir açıklamada Yemenlilerin Filistin halkına ve direnişçilerine verdiği desteğin süreceğini vurgulamıştı.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Yemen’in Suudi Arabistan sınırındaki Sada kentine 3 ayrı saldırı düzenledi.

Yemen israil filistin
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