Venezuela Devlet Başkanı Maduro antiemperyalist kongrede konuştu! Türkiye ile ticaret vurgusu yaptı

Ulusal Kanal’ın Karakas’ta takip ettiği antiemperyalist ve antifaşist kongrede Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro konuştu. Maduro dünyaya önemli mesajlar verdi.

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Dünya çapında antiemperyalist kuvvetler Venezuela’nın başkenti Karakas’ta bir araya geldi.

Venezuela Devleti’nin düzenlediği antiemperyalist ve antifaşist kongreye Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katıldı. Kongreye 95 ülkeden 1200 temsilcinin katıldığını söyleyen Maduro, emperyalizme karşı yeni bir insanlık cephesinin oluştuğunu ve bu yeni dünyanın inşası için Venezuela’daki kongrenin iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

Maduro, Filistin’in Gazze’de, Rusya’nın Ukrayna’da faşizm ve emperyalizme karşı savaştığını vurguladı.

MADURO'DAN TÜRKİYE İLE TİCARET VURGUSU

Venezuela lideri Amerika’nın her türlü yaptırımına rağmen Venezuela ekonomisinin büyüdüğü ifade etti. Maduro, Venezuela’nın Türkiye ve Çin ile ticaretini geliştirdiğini belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı, Sovyetlerin Alman faşizmini yenmesi gibi BRICS’in de Amerikan hegemonyasını bitireceğini söyledi. Maduro, BRICS’in alternatif bir dünya vadettiğini vurguladı.

"EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİN ÖNÜ AÇIK"

Öte yandan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da Karakas’ta Türkiye – Venezuela arasındaki ticari işbirliği imkanlarını geliştirmek üzere görüşmeler yaptı. Bursalı “Türkiye ve Venezuela arasında ekonomik işbirliği potansiyeli var. Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarına boyun eğmediği koşullarda karşılıklı yüksek fayda sağlayacak çok sayıda iş birliği alanı var” ifadelerini kullandı.

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Venezuela maduro vatan partisi
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