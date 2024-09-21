Beştepe'nin giderleri yüzde 69 arttı! Bir günlük gider 26 milyon TL'ye yükseldi
Sayıştay, devlet kurumlarının 2023 yılı mali raporlarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı'nın bir günlük harcaması yüzde 69 artarak 26 milyon liraya yükseldiği tespit edildi.
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Cumhurbaşkanlığı’nın bir günlük harcaması 26 milyon lirayı aştı. Sayıştay 2023 yılı mali raporlarını açıkladı.
Açıklanan kurumlar içerisinde Cumhurbaşkanlığı gelir-gider tabloları da yer aldı. Raporda 2022 yılına göre Cumhurbaşkanlığı'nın giderleri yüzde 69 arttı.
Sayıştay raporuna göre Cumhurbaşkanlığı faaliyet gideri 1 yılda 9 buçuk milyar liraya yükseldi. 2022 yılında bu rakam 5 buçuk milyar liraydı.
Sayıştay denetim görüşü olarak çıkarılan finansal raporların mevzuata uygun bir şekilde hazırlandığını da belirtti.