Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti! Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere saat 14.10'da Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti! Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CAN" uçağıyla saat 14.10'da Atatürk Havalimanı'ndan ABD'nin New York kentine hareket etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve bazı yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti! Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılacak - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer eşlik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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