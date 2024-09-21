Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye ile görüşmelerle ilgili açıklama: "İlişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Erdoğan, ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ajandamız dolu dolu gidiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere "CAN" uçağıyla saat 14.10'da Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SURİYE İLE GÖRÜŞMELERDE SON DURUM NE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında gazetecilerin gündemdeki konu başlıklarına ilişkin sorularına da yanı verdi.

"Suriye'yle bir süredir temas devam ediyor. Özellikle bölgede gerilimin bu kadar arttığı bir dönemde diğer ülkelerle diyalog konusu daha da önemli hale geldi. Bu temas konusunda hangi aşamadayız? Yakında bir görüşme olabilir mi?" sorusuna Erdoğan, "İşte özellikle Türkevi, inşallah bu defa çok farklı görüşmelere çok farklı ilişkilere vesile olacaktır. Bunun için Türkevi'nde yapacağım görüşmeler ve Türkevi'nde yapılacak bütün değişik ülkelerden liderlerle görüşmeler, inşallah bunların adımlarını attığımız bir merkez haline evimizi dönüştürecektir." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suriye'deki gerilimin artık sona ermesi gerektiğini, oradaki istikrarsızlığın başta terör örgütleri olmak üzere, tabii İsrail'in bir devlet terörü estirdiğini çok açık net ortaya koyacağız. Bu artık sıradan bir basit terör değil, devlet terörü. Bunu bugüne kadar çok kez tekrar ettik, söyledik ama bazıları hala özellikle Batılı ülkeler bunu anlamamakta ısrar ediyor. Biz de söylemekte ısrar edeceğiz ve bunu özellikle de inşallah Birleşmiş Milletler'deki konuşmamda ifade edeceğim. Bu gerginliğin sona ermesi, Suriye topraklarının tamamında huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımlar, Şam yönetimini muhaliflerin bir süredir Suriye'de çatışmasızlığın sağladığını görüyoruz. Bu durum kalıcı çözüm için etkin bir kapı aralamak adına elverişli bir ortam sağlıyor. Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. Biz bu konuda çağrımızı yaptık. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak artık bu birlikteliği, bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem de böylesi bir görüşme neticesinde inşallah başlar diye inanıyorum."