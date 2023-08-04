Nijer'de neler oluyor? Nijerli gazeteciden Ulusal Kanal'a özel açıklamalar

Nijer Vatanı Koruma Ulusal Konseyi Başkanı Abdurahman Çiyani kameraların karşısına geçti, uluslararası tehditlere boyun eğmeyeceğine dair halkına söz verdi.

General Çiyani, 3 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla devlet televizyonundan açıklamalarda bulundu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun Nijer'e yaptırımlarının "yasa dışı, haksız ve insanlık dışı" olduğunu belirten Çiyani, bu yaptırımların Nijer halkını daha da yoksullaştıracağını kaydetti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu üyesi Nijerya ise Nijer'e verdiği elektriği kesti. Nijer halkını elektriksiz bıraktı.

NİJERLİ GAZETECİDEN ULUSAL KANAL'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Nijer'de yayınlanan haftalık siyasi dergi l'Eclosion'un Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yero ülkesinde yaşanan gelişmeleri Ulusal Kanal'a anlattı.

- Niamey ve ülkenin geri kalan kısmında CEDEAO'nun yaptırımları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Cünkü Nijerya Nijer'e verdiği elektriği kesti. Ayrıca BCEAO bankası ikinci bir emre kadar Nijer'deki şubelerini kapattığını açıkladığı için çok sayıda kişi banka şubelerine gidip paralarını çekmeye çalıştı.

"NİJER HALKININ GÖZÜNÜ KORKUTAMAZLAR"

Nijerli gazeteci ne Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun ne Fransa'nın ne de ABD'nin baskılarının Nijer halkının gözünü korkutamayacağını söyledi.

- Halk Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'ne tam destek veriyor. Halk bedel ödemek gerekiyorsa bunu yapmaya hazır. Çünkü hiç kimsenin, ne Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun, ne Fransa'nın ne de ABD'nin Nijer yöneticilerine dayatmalarda bulunmasını kabul etmiyoruz.

Yero, Nijer Halkının Fransız emperyalizmine karşı Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'ne tam destek verdiği vurguladı. Destek gösterilerine on binlerce Nijerlinin katıldığını belirtti.

"RUSYA EGEMENLİĞİMİZE SAYGI GÖSTERİYOR"

Nijerli göstericilerin neden Rus bayrağı taşıdığını Yero şu şekilde açıkladı:

- Fransa'nın Afrika'ya ve Nijer'e karşı olan tavrı bizleri Rusya ile daha fazla yakınlaştırıyor. Çünkü Rusya Afrika ülkelerine yardım ederken onların bağımsızlığına ve egemenliğine saygı gösteriyor. Fransa'ya baktığınızda ise onlara karşı çıkan, ülkelerinin çıkarları doğrultusunda hareket eden başkanları, devlet adamlarını suikast ile ortadan kaldırdığını ve iktidardan indirmeye çalıştığını görüyorsunuz.

- Rusya olmasaydı Nijer halkının desteğine rağmen Fransa'nın Nijer'deki yeni yönetimi alaşağı edeceğini biliyoruz. Biz fakir ve güçsüz bir ülkeyiz. Bu nedenle Türkiye'nin, Rusya'nın, Çin'in, Hindistan'ın desteğine ihtiyacımız var. Bakın bugün elektriğimiz kestiler. Ekonomimizi korumamız gerekiyor. Bizim direnebilmemiz için bu ülkelerin yardımlarına ihtiyacımız var. Bu bizim için bir bağımsızlık meselesi.

- Bizim uranyumumuz var. Altınımız var. Tüm zenginliklere sahibiz. Ancak bu zenginlik halka değil, sadece egemen sınıfa, feshedilmiş rejime, Nijer'i büyük bir askeri üs haline getiren emperyalistler güçlere fayda sağlıyor.

Nijerli Gazeteci İbrahim Yero, Avrupa ülkelerinin Sahel bölgesindeki cihatçı terörü bahane ederek ülkelerine askeri üsler kurduklarını ancak terörle mücadele etmediklerini bunu yalnızca bir bahane olarak kullandıklarını ifade etti.

Yero Burikina Faso ve Mali'nin Nijer'e verdikleri desteğin ise hayati olduğunu vurguladı.

- Bugün terör en çok Nijer, Mali ve Burkina Faso'yu etkiliyor. Mali bugün iyi silahlanmış durumda ve terörle etkin şekilde mücadele ediyor. Burkina ordusu da güçleniyor. Böyle olunca teröristler Nijer'e kaydılar. Çünkü Nijer zincirin zayıf halkası haline geldi.

- Ama bugün bu 3 devlet teröristleri etkisiz hale getirmek için ortaklaşa hareket edecekler. Güçlerini birleştirecekler. Bu Nİjer için bir şans. Hatta Burkina Faso ve Mali, Nijer'e yapılacak bir saldırıyı savaş ilanı olarak sayacaklarına dair bir açıklama yayımladılar.

- Nijer, Mali ve Burkina Faso; 3 ülkenin işbirliği terörle mücadele için olmazsa olmaz. Ancak Fransa daha önce bu üç ülkenin bir araya gelmesini engelledi.

NİJERLİ GAZETECİDEN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Nijerli gazeteci Türk Milleti'ne ise şu mesajı gönderdi:

- Türkiye, bildiğimiz gibi çok sayıda Müslümanın yaşadığı bir ülke. Biz de Müslümanız. Biz Türk Milleti ile kardeşiz. Türkiye işgalci bir ülke değil, Türkiye başkalarının sırtında yaşayan bir ülke değil. Türkiye ayağa kalmak için savaştı. Biz de bugün kendi ayaklarımız üzerinde durmak için savaşmaya için karar verdik. Türkiye'nin mücadelemizde bize yardım etmesine ihtiyacımız var.

- 21. Yüzyılda sırf biz ülke bizden daha güçlü diye kaynaklarımızı yağmalamasına, bizi köleleştirmesini, liderlerimizi belirlemesini kabul etmiyoruz. Vahşi bir ormanda yaşamıyoruz. İnsanların seçme özgürlüğüne sahip olduğu medeni bir dünyada yaşıyoruz. ABD ve Fransa, demokrasiden bahsettiklerinde kendileri için demokrasiden bahsediyorlar. Bizim yönetilmesi gereken aşağı insanlar olduğumuzu düşünüyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Egemenliğimizi sağlamak için Türkiye, Çin ve Rusya Halklarının desteğine ihtiyacımız var.

ULUSAL KANAL DIŞ HABERLER ŞEFİ KIVANÇ ÖZDAL:

- Çok teşekkür ederiz Bay Yero, açıklamalarınız sayesinde Nijer'deki durumu çok daha iyi anladık. Ulusal Kanal ve Ulusal Kanal çalışanları olarak Fransız emperyalizmine karşı verdiğiniz savaşta sizlerin yanınızda olduğunuzu bilmenizi isteriz.

GAZETECİ İBRAHİM YERO: