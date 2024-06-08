ABD'den Gürcü siyasetçilere yaptırım! Gürcü siyaset bilimci Şota Apkhaidze, Ulusal Kanal'a konuştu

Gürcistan ikinci bir Ukrayna olmayacağını açıkladı. Batı’nın turuncu devrim tezgahlamasına karşı önlem olarak Gürcistan Parlamentosu “Yabancı etkinin şeffaflığı” yasasını çıkardı.

Yasaya göre fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmaları gerekiyor. Kayıt sırasında, kurum ve kuruluşlar tarafından tüm gelirlerin yansıtılması gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, yasanın yürürlüğe girmesinde rolü olan üst düzey bazı Gürcü yetkilileri ve siyasetçileri yaptırım listesine aldı.

Ulusal Kanal’a konuşan Gürcü siyaset bilimci Şota Apkhaidze, Amerika’ya tepki gösterdi.

- Avrupa ve Amerika’ya irademizi teslim etmediğimiz için egemenliğimizi savunduğumuz için bizi cezalandırıyorlar. Bu Batı’nın gerçek yüzüdür. Batı stratejisinin gerçek yüzüdür.

Gürcü siyaset bilimci Amerikan yaptırımlarının Gürcistan halkını yıldıramayacağını söyledi.

- Gürcistan yönetimi ve Gürcistan halkı, geri adım atmayacağız, egemenliğimizi daha da güçlendireceğiz.

Apkhaidze, Gürcistan’da yaşanan olayların Batı tarafından çarpıtıldığını söyledi. Hükümetin halkın oylarının yüzde 75’ini alarak iktidar olduğunu hatırlatan Gürcü siyasetçi, “Yabancı etkinin şeffaflığı” yasasını halkın büyük çoğunluğunun desteklediğini belirtti.

Gürcü siyaset bilimci, Batı’nın Güristan’da bir turuncu kalkışma yapamayacağını vurguladı.