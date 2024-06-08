ABD'den Gürcü siyasetçilere yaptırım! Gürcü siyaset bilimci Şota Apkhaidze, Ulusal Kanal'a konuştu

Amerika, Gürcü siyasetçilere yaptırım uygulama kararı aldı. Nedeni ise ülkede “Yabancı etkinin şeffaflığı” yasasının çıkmış olması. Ulusal Kanal’a konuşan Gürcü siyaset bilimci Şota Apkhaidze, “İşte bu Batı’nın gerçek yüzüdür” dedi.

Editör: Kıvanç Özdal
Son Güncelleme:

Gürcistan ikinci bir Ukrayna olmayacağını açıkladı. Batı’nın turuncu devrim tezgahlamasına karşı önlem olarak Gürcistan Parlamentosu “Yabancı etkinin şeffaflığı” yasasını çıkardı.

Yasaya göre fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmaları gerekiyor. Kayıt sırasında, kurum ve kuruluşlar tarafından tüm gelirlerin yansıtılması gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, yasanın yürürlüğe girmesinde rolü olan üst düzey bazı Gürcü yetkilileri ve siyasetçileri yaptırım listesine aldı.

Ulusal Kanal’a konuşan Gürcü siyaset bilimci Şota Apkhaidze, Amerika’ya tepki gösterdi.

- Avrupa ve Amerika’ya irademizi teslim etmediğimiz için egemenliğimizi savunduğumuz için bizi cezalandırıyorlar. Bu Batı’nın gerçek yüzüdür. Batı stratejisinin gerçek yüzüdür.

Gürcü siyaset bilimci Amerikan yaptırımlarının Gürcistan halkını yıldıramayacağını söyledi.

- Gürcistan yönetimi ve Gürcistan halkı, geri adım atmayacağız, egemenliğimizi daha da güçlendireceğiz.

Apkhaidze, Gürcistan’da yaşanan olayların Batı tarafından çarpıtıldığını söyledi. Hükümetin halkın oylarının yüzde 75’ini alarak iktidar olduğunu hatırlatan Gürcü siyasetçi, “Yabancı etkinin şeffaflığı” yasasını halkın büyük çoğunluğunun desteklediğini belirtti.

Gürcü siyaset bilimci, Batı’nın Güristan’da bir turuncu kalkışma yapamayacağını vurguladı.

- Bence Turuncu devrim mümkün değil. Gösterilerde LGBT ve Amerikan bayrakları taşıdılar. Amerikan bayrağı ile LGBT bayrakları benzer bayraklar… Ama Gürcü Bayrağı! Gürcü Bayrağı ile LGBT bayrağını birlikte taşımak büyük bir trajedi.
D-8 ülkeleri Dışişleri Bakanları İstanbul'da olağanüstü toplandıD-8 ülkeleri Dışişleri Bakanları İstanbul'da olağanüstü toplandıGündem
# abd # Gürcistan # yaptırım

Benzer Videolar

İran'dan Kalkınma Yolu açıklaması! İran'dan Kalkınma Yolu açıklaması!
İran şehitlerini uğurluyor İran şehitlerini uğurluyor
İngiltere'de insanlık dramı! İngiltere'de insanlık dramı!
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sedatpad'dan Ulusal Kanal'a özel açıklamalar! İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sedatpad'dan Ulusal Kanal'a özel açıklamalar!
Nijer emperyalizme karşı ayakta Nijer emperyalizme karşı ayakta
Rusya Ukrayna'nın İHA saldırısını engelledi Rusya Ukrayna'nın İHA saldırısını engelledi
NATO'ya giren Finlandiya'ya ilk silah verildi! NATO'ya giren Finlandiya'ya ilk silah verildi!
DEAŞ'ın bir lideri daha öldü! DEAŞ'ın bir lideri daha öldü!
Nijer'de neler oluyor? Nijer'de neler oluyor?
Çin ordusunun kuruluşu kutlandı! Çin ordusunun kuruluşu kutlandı!
İran ve Suriye Türkiye-Suriye normalleşmesini görüştü İran ve Suriye Türkiye-Suriye normalleşmesini görüştü
LGBT dayatmasının kurbanı çocuktan çağrı LGBT dayatmasının kurbanı çocuktan çağrı
Çok Okunanlar
Türkiye'nin EURO 2024 kadrosu açıklandı!
Türkiye'nin EURO 2024 kadrosu açıklandı!
Üniversite adayları dikkat! En iyi üniversiteler açıklandı: İşte en iyi 20 üniversite
Üniversite adayları dikkat! En iyi üniversiteler açıklandı: İşte en iyi 20 üniversite
Gelecek hafta hava durumu nasıl olacak?
Gelecek hafta hava durumu nasıl olacak?
Kamu işçilerine ek ödemenin tarihleri belli oldu!
Kamu işçilerine ek ödemenin tarihleri belli oldu!
Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi?
Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi?