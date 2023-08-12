İngiltere'de insanlık dramı! Mülteci gemisinde bulaşıcı hastalık görüldü

Avrupa'da yaşanan insanlık dramı gün yüzüne çıktı.



İngiltere’de mültecilerin yerleştirildiği Bibby Stockholm gemisi, suda bir tür akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığının bulunması nedeniyle tahliye edildi.



Henüz hiçbir göçmende semptom görülmediğini belirten İngiliz yetkililer, yapılacak diğer testlerin temiz çıkması halinde göçmenlerin gemiye tekrar taşınacağını açıkladı.



Gemide yaşanacak bir yangın veya acil durumun felakete sebep olacağı da ifade edilirken, İngiltere hükümeti gemiye daha fazla göçmen taşımayı ön görüyor



Temmuz ayında limana getirilen ve "Hapishane Gemisi" olarak adlandırılan Bibby Stockholm gemisine 18-65 yaş arası 500 erkek göçmenin taşınması planlanıyor.