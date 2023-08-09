Nijer emperyalizme karşı ayakta

Fransız sömürüsüne başkaldıran Nijer, ülkeyi askeri müdahale ile tehdit eden Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun ziyaretine izin vermedi. Öte yandan Nijer'deki Türk vatandaşları özel izinle Türkiye'ye getirildi.

Fransız sömürüsüne karşı bağımsızlık mücadelesi veren Nijer, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ile beraberindeki heyetin ülkeye girişine izin vermedi.

Fransa ve ABD’nin yönlendirdiği ECOWAS, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan bir ortak heyetle, Niamey’i ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Nijer Dışişleri Bakanlığı’nca Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun Niamey Temsilciliğine gönderilen notada, ECOWAS tarafından ülkeye uygulanan yaptırımların, halk nezdinde öfkeye neden olduğu vurgulandı. Ayrıca, ziyaretin tarihi, içeriği, kimlerle görüşüleceği gibi ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varılması gerektiği belirtildi.

Öte yandan Nijer'deki Türk vatandaşları, özel izinle tahliye edildi. Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı sabah saatlerinde İstanbul’a ulaştı.

# Nijer

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