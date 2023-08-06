NATO'ya giren Finlandiya'ya ilk silah verildi! Rusya'ya karşı yeni düşman yaratma projesi
NATO silahlanma stratejisini "sahte tehdit" adı altında ilerletiyor. NATO'ya yeni giren Finlandiya'ya 345 milyon dolarlık "Davut Sapanı" satılacak. ABD-İsrail yapımı sistem iki ülke dışında ilk kez üçüncü bir ülkeye verilecek.
NATO silahlandırmayı sahte düşman algısıyla meşrulaştırma peşinde.
Türkiye'nin de onayıyla NATO'ya alınan Finlandiya silahlandırılmaya başlandı.
ABD-İsrail ile birlikte geliştirdiği Davud Sapanı füze sistemini NATO'ya yeni giren Finlandiya'ya satacak. Amaç Rusya'ya karşı yeni bir düşman yaratmak.
360 derece görüşe sahip olan Davut Sapanı, 250 kilometre menzile sahip.
Finlandiya, İsrail'den sonra Davut Sapanı'na sahip olacak ikinci devlet olacak.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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