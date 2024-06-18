ABD ve İngiltere Yemen'e saldırdı

Yemen, ABD ve İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Filistin ile dayanışma için Kızıldeniz’de operasyonlar düzenleyen Yemen, geçen gün bir ABD destroyerini vurmuştu.

Editör: Haber Merkezi
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İsrail’in Gazze’deki katliamlarının en büyük destekçileri olan ABD ve İngiltere’nin, Yemen’e hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Yemen, ABD ve İngiltere'nin, İngiltere'ye ait savaş uçakları ile ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 10 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamaya göre, 6 saldırıda Uluslararası Hudeyde Havalimanı hedef alındı. Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na ise 4 hava saldırısı düzenlendi. Yemen, geçen gün Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde füze ve insansız hava araçlarıyla 2 geminin yanı sıra ABD'ye ait bir destroyerini vurduğunu duyurmuştu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# abd # Yemen # ingiltere

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