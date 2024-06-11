Fransa'da milliyetçiler yükselişte! Macron nerede yanlış yaptı? Siyaset Bilimci Öznur Küçüker Sirene değerlendirdi

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransa’da Marine Le Pen’in Ulusal Birlik Partisi, Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un Rönenans Partisi’ni açık ara farkla geride bıraktı. Peki Fransa halkı neden Ulusal Birlik Partisi’ne oy verdi? Fransız halkı Macron politikalarına neden tepki duyuyor?

Editör: Kıvanç Özdal

Avrupa Parlamentosu seçimleri Avrupa’yı sarstı. Fransa’da Marine Le Pen’in partisi Ulusal Birlik oyların yüzde 31’ini alarak iktidardaki Rönesans Partisi’ni açık ara farkla geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Ulusal Meclis’i feshederek erken seçim ilan etti. Seçime giden Fransa’da halk Macron’un politikalarından memnun değil.

Ancak Fransız halkı esas olarak Macron’un Ukrayna ve İsrail politikasına tepkiı gösteriyor.

Siyaset Bilimci Öznur Küçüker Sirene Ulusal Birlik Partisi iktidar olursa Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin daha iyi olabileceğini söyledi.

- Avrupa Birliği kurumlarına karşı insanlar tedirgin çünkü Avrupa Birliği kurumlarının kendi ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğine ve çok fazla dayatmalarda bulunduğuna inanıyorlar. NATO'ya karşı da bir tepki mevcut. Erken seçimlerin ilk turu 30 Haziran’da ikinci turu da 7 Temmuz’da düzenlenecek.
- 2017'Den bu yana yani 7 senelik görevi esnasında çok da başarılı bir bilançosu olmadı siyasetinin. Baktığımızda işte biliyorsunuz sarı yelekler gösterileri oldu. Daha sonra çiftçiler sokaklara döküldü. İnsanlar istemese de emeklilik reformu zorla insanlara empoze edildi. Dış siyasete baktığımızda Yeni Kaledonya'daki isyan meselesi iyi yönetilemedi. Tekrar Korsika'da da aynı şekilde Afrika'da Fransa gün geçtikçe itibar kaybediyor.
- Fransa savaşların başından beri çok fazla Ukrayna yanlısı ve İsrail yanlısı bir tutum sergiliyor. Ve ekonomik problemlerle boğuşan halk, Ukrayna'ya yapılan yardımlardan rahatsız, aynı zamanda çok önemli bir kesimde Gazze'deki soykırıma karşı Fransa'na tavır koyması gerektiğini düşünüyor. İşte böyle bir ortamda Macron zaten geçitçe popülerliğini kaybeden bir lider.
- Böyle bir atmosferde artık aşırı sağ tabirin de çok adakta olmadığını, uygun olmadığını daha çok milliyetçi bir çizgide olduğunu söyleyebiliriz Ulusal Birlik Partisi'nin ve bu milliyetçi çizgiyle de aslında Türkiye ile de ilişkileri nasıl olacak sorusunu kendimize sorarsak, Türkiye ile de eğer böyle bir iktidar başa gelirse Türkiye'deki ilişkilerde de aslında çok da fazla bir değişiklik olmayacağını hatta iki ilişkilerin daha güçlü olabileceğini düşünüyorum.
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# fransa # Emmanuel Macron # Avrupa Parlamentosu

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