İran'dan Kalkınma Yolu açıklaması! "Ticari bakışla önerilen her projeyi memnuniyetle karşıladık"

İran’dan, Türkiye ile Irak’ın anlaşmaya vardığı Kalkınma Yolu Projesi için olumlu bir değerlendirme geldi. Haftalık basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “Tamamen ticari bakış açısıyla önerilen her projeyi memnuniyetle karşıladık” dedi.

Editör: Gürkan Demir

Basra Körfezi’nden başlayıp Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya açılması planlanan Kalkınma Yolu Projesi hakkında İran’dan “Memnuniyet” açıklaması geldi. Açıklamayı İran Dışişleri Bakanı Nasır Kenani yaptı.

"Tamamen ticari bakış açısıyla önerilen her projeyi memnuniyetle karşıladık. Ticari ve transit koridorlarla ilgili girişimlerimiz var. Ortaklarımızla gündemimizde Kuzey-Güney ve İslamabad-Tahran-İstanbul geçişi var. Transit projelerinde ülke çıkarlarımızın göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz."

Haftalık basın toplantısında konuşan Kenani, helikopter kazası dünyadan gelen taziye mesajları hakkında da değerlendirmeler yaptı.

"Hizmet şehitlerimizin cenaze töreninde 330’un üzerinde mesaj aldık. Çok sınırlı bir süre içinde farklı ülkelerden 60’ın üzerinde üst düzey heyet cenazede bulundu. Bu, uluslararası iletişimde yapıcı ilişkiler oluşturmada başarılı olduğumuzu gösteriyor."

İsrail’in Gazze saldırıları hakkında da konuşan Kenani helikopter kazasına rağmen İran’ın mazlum Filistin halkına verdiği etkin desteğin süreceğini belirtti.

İranlı diplomat, Reisi dönemindeki gibi başta Bahreyn ve Azerbaycan olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme çabalarının sürdürüleceğini vurguladı.

Helikopter kazasında şehit olan Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet İstanbul'da anıldıHelikopter kazasında şehit olan Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet İstanbul'da anıldıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# iran # ırak # türkiye

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