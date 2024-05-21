İran şehitlerini uğurluyor

İran'da helikopter kazasında şehit olan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililer için Tebriz kentinde tören düzenlendi.

Editör: Uğur Çam
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Ülkede 5 günlük yas ilan edilirken şehitlerin otopsilerinin tamamlanmasının ardından ilk resmi cenaze töreni bugün Tebriz’de gerçekleştiriliyor. Cenazeler daha sonra devlet ileri gelenleri ve halkın saygı duruşunda bulunması için Tahran’a nakledilecek. Reisi’nin ikinci bir törenle doğum yeri olan ve İran’ın dini merkezi olarak görülen Meşhed’de toprağa verilmesi bekleniyor. 

ŞEHİTLERİN CENAZESİ TÖREN ALANINA GETİRİLDİ

Tebriz'deki ilk törene on binlerce İranlı katıldı. Yayınlanan görüntülerde törenin düzenleneceği alanın çok kalabalık olduğu görüldü.

İran şehitlerini uğurluyor - Resim : 1

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