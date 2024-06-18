Euro 2024 heyecanı! Almanya kırmızı beyaza boyandı

A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynayacağı Gürcistan maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.

Euro 2024 heyecanı! Almanya kırmızı beyaza boyandı
Editör: Uğur Çam
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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 19.00’da BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Türk taraftarlar, KleppingStrabe’de toplandı. Burada binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek oldu. Sokakları kırmızı-beyaza çeviren taraftarlar, daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.

Euro 2024 heyecanı! Almanya kırmızı beyaza boyandı - Resim : 1

Almanya ve çevre ülkelerde yaşayan, Türkiye’den de maça gelen taraftarlar, ay-yıldızlıların Gürcistan’ı mağlup edeceklerini söyledi.

Euro 2024 heyecanı! Almanya kırmızı beyaza boyandı - Resim : 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# EURO 2024 # Türkiye Milli takımı
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