DEAŞ'a darbe üzerine darbe! Bir liderleri daha etkisiz hâle getirildi
Terör örgütü DEAŞ, liderleri Ebu Hüseyin el-Kureyşi’nin öldürüldüğünü ve yerine Hafız el-Haşimi el-Kureyşi’nin getirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan nisan ayında DEAŞ liderinin Suriye’nin kuzeyinde MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Terör örgütü DEAŞ, liderleri Ebu Hüseyin el-Kureyşi’nin öldürüldüğünü ve yerine Hafız el-Haşimi el-Kureyşi’nin getirildiğini duyurdu.
Açıklama grubun sözcüsü tarafından tarih belirtilmeden yayınlanan bir Telegram mesajı aracılığıyla yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan nisan ayında DEAŞ liderinin Suriye’nin kuzeyinde MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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