DEAŞ'a darbe üzerine darbe! Bir liderleri daha etkisiz hâle getirildi

Terör örgütü DEAŞ, liderleri Ebu Hüseyin el-Kureyşi’nin öldürüldüğünü ve yerine Hafız el-Haşimi el-Kureyşi’nin getirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan nisan ayında DEAŞ liderinin Suriye’nin kuzeyinde MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Son Güncelleme:

Terör örgütü DEAŞ, liderleri Ebu Hüseyin el-Kureyşi’nin öldürüldüğünü ve yerine Hafız el-Haşimi el-Kureyşi’nin getirildiğini duyurdu.

Açıklama grubun sözcüsü tarafından tarih belirtilmeden yayınlanan bir Telegram mesajı aracılığıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nisan ayında DEAŞ liderinin Suriye’nin kuzeyinde MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# deaş

Benzer Videolar

Nijer'de neler oluyor? Nijer'de neler oluyor?
Çin ordusunun kuruluşu kutlandı! Çin ordusunun kuruluşu kutlandı!
İran ve Suriye Türkiye-Suriye normalleşmesini görüştü İran ve Suriye Türkiye-Suriye normalleşmesini görüştü
LGBT dayatmasının kurbanı çocuktan çağrı LGBT dayatmasının kurbanı çocuktan çağrı
LGBT lobilerinin çocuk istismarı LGBT lobilerinin çocuk istismarı
Aşure gününde DEAŞ Şam'ı hedef aldı! Aşure gününde DEAŞ Şam'ı hedef aldı!
İsrail'de neler oluyor? İç savaşa mı gidiyor? İsrail'de neler oluyor? İç savaşa mı gidiyor?
İran'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırılara tepki İran'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırılara tepki
Azerbaycan: Ermeni nüfusun o iddiaları asılsız Azerbaycan: Ermeni nüfusun o iddiaları asılsız
ABD 6. Filosu'nun gözü Karadeniz'de! ABD 6. Filosu'nun gözü Karadeniz'de!
Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadın saldırıya uğradı Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadın saldırıya uğradı
Putin ve Sisi bir arada! Putin ve Sisi bir arada!
Çok Okunanlar
1 Çöp diye atıyoruz… Oysa 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyormuş
2 Kırılmaz kemiklerin sırrı!
3 Arsenal'in yıldızı Beşiktaş'a doğru
4 Sivrisineklerden korunmanın doğal yöntemleri
5 Dünya'nın en büyük hayvanı!