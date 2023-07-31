İran ve Suriye Türkiye-Suriye normalleşmesini görüştü! Faysal Mikdad İran'a gitti

Ankara ve Şam hattında tansiyonun düşürülmesi ele alındı. ABD’nin Suriye işgali masaya yatırıldı.

İlk sözü ev sahibi bakan aldı. Suriye ve İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunu görüştüklerini belirten Abdullahiyan, ABD’nin Suriye işgali ile İsrail’in Şam saldırılarının da masaya geldiğini kaydetti.

- Amerikan işgal güçlerinin Suriye'deki güvensizliği derinleştirmek ve İdlib'de teröristlere destek vermek dışında bölgede başka bir kazanımı olmadı. Amerikan ordusunun Suriye topraklarından bir an önce çekilmesinin bu bölgenin istikrarı ve güvenliğine büyük bir katkı olarak değerlendiriyoruz.

- Amerikan Kongresine Suriye'de işledikleri suçların savaş suçu olduğunu ve mutlaka sona ereceğini söylemek istiyorum. Suriye halkı bu işgalin devam etmesine izin vermeyecek ve Suriye halkı onları Suriye topraklarından çekilmeye zorlayacaktır.

Astana toplantılarının devam etmesi yönündeki iradenin önemli olduğunu işaret eden Abdullahiyan, Türkiye, Suriye, İran ve Rusya arasındaki 4’lü toplantılara dikkat çekti.

- Dışişleri bakanları ve cumhurbaşkanları düzeyinde toplantının planlanması tüm tarafların ortak gündeminde yer alıyor. Türk askeri güçlerinin programa göre Suriye topraklarından çekilip sınır bölgelerine dönmesi öneriliyor. Türk askeri kuvvetlerinin Suriye'den çekilmesi ve çekilmesi ile eş zamanlı olarak ortak sınırların güvenliğini sağlama mantığı…

Abdullahiyan’ın ardından söz alan konuk bakan Faysal Mikdad da Türkiye ile Suriye ilişkileri hakkında konuştu.