Aşure gününde DEAŞ Şam'ı hedef aldı!

Suriye'nin başkenti Şam'da terör saldırısı yaşandı. Muharrem ayının Aşure gününde Şam sokakları terörün hedefi oldu.



Görüntüler Seyyide Zeynep'ten. Muharrem ayı nedeniyle ziyaretçi akınının olduğu Seyyide Zeynep Türbesi bölgesinde bombalı saldırı yaşandı. Bomba yüklü bir motosiklet kalabalığın arasında patlatıldı.



Saldırının ardından bölgede adeta can pazarı yaşandı. Aralarında çocukların olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi ise yaralandı. Patlamanın olduğu cadde üzerindeki dükkanlar araçlar büyük hasar gördü.



Suriye Güvenlik Kaynakları saldırının arkasında IŞİD'in olabileceğine işaret etti. Terör örgütünün buna işaret eden açıklamaları olduğu belirtildi.



İki gün önce aynı bölgede yine motosikletle boş bir yolcu otobüsü hedef alınmıştı. Saldırıda 2 kişi yaralanmıştı. Peş peşe yaşanan terör saldırı nedeniyle her yıl Aşure günü yapılan Hüseyin alayı iptal edildi. Seyyide Zeynep Türbesi etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.