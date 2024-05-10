Ekmek fiyatına zam! İşte yeni ekmek fiyatları...

Ekmek fiyatları en son Aralık 2023’te güncellenmiş, 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti.

İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Mayıs ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye çıkarıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da da ekmeğe zam yapılmış ve Ankara’da 200 gramlık ekmek 10 TL’den, 400 gramlık Ata ekmeği 20 TL’den satılması kararlaştırılmıştı. 200 gram kepekli, tam buğday ve çavdar ekmekleri ile çiçek ekmeğin fiyatı 15 TL olarak belirlendi.