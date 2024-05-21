17 yaşındaki rapçi canlı yayında kendini vurdu

İzleyenleri şok eden olay, Amerika'da yaşandı. 17 yaşında olan Amerikalı ünlü rapçi Huncho Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendisni başından vurdu.

17 yaşındaki rapçi canlı yayında kendini vurdu
Editör: Yağmur Biçen
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Genç rapçi canlı yayında kullandığı silahı kazara ateş almasıyla üzücü olay yaşandı. Yaşanan üzücü olay, ailesini ve yakın arkadaşlarını adeta yıktı.

Hayranlarını oldukça üzen Rylo Huncho enerjik performanslarıyla tanınıyordu ve önünde gelecek vaat eden bir müzik kariyeri vardı.

Canlı yayında kullandığı silahı kazara ateş almasıyla yaşanan üzücü olay, ailesini ve yakın arkadaşlarını adeta yıktı.

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