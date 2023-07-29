İsrail'de neler oluyor? İç savaşa mı gidiyor? Dr. Selin Nasi değerlendirdi

İsrail’de tartışmalı yasa düzenlemesine karşı binlerce insan protesto gösterilerine katıldı. Ülkede yaşanan toplumsal kutuplaşma, demokratik geri gidişe ve kimlik mücadelesine işaret ediyor. Protestoların 8 aydır devam etmesi, ekonomiye ve yatırımlara olan endişeyi artırıyor.

İsrail ordusunda 800’den fazla askerin istifa etmesi güvenlik açığı doğurabilir. Protestoların devam etmesi ve hükümetin aldığı keyfi kararlar, İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecini etkileyebilir.

Dr. Selin Nasi İsrail'deki gelişmeleri Ulusal Kanal ekranlarında değerlendirdi.