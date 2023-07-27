ABD 6. Filosu'nun gözü Karadeniz'de! Rusya'ya karşı kaybeden Ukrayna'nın yeni umudu

Ukrayna, ABD 6. Filosu’nu Karadeniz’e sokmak istiyor. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı, ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filo Komutanı arayarak Karadeniz limanlarının güvenliği için “çabalamalarını” istedi. NATO-Ukrayna Konseyi ise “ciddi güvenlik durumu” ilan ederek Brüksel'de toplandı.

Son Güncelleme:

Karadeniz Tahıl Koridoru şartlarına uymadılar, Ukrayna tahıllarını Avrupa’ya taşıp, güvenli hattı terör hattına çevirdiler. Rusya’ya karşı kaybeden Ukrayna şimdi de ABD 6. Filosuna umut bağladı.

NATO gemilerinin tahıl gemilerine eşlik etmesini öneren ABD’nin Deniz Kuvvetleri 6. Filo Komutanı Koramiral Thomas Ishee, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksii Neizhpapa ile görüştü.

Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanlarıyla da görüşen Ukrayna, Karadeniz limanlarındaki “güvenliği sağlamak” için ABD’den destek istedi. Donanmanın savaş kabiliyetlerinin arttırılması gerektiğini belirterek, yardım beklentilerini iletti.

Ukrayna'daki Türk gemilerinin durumu ne olacak? Güvenlik kaynaklarından bilgiler geldiUkrayna'daki Türk gemilerinin durumu ne olacak? Güvenlik kaynaklarından bilgiler geldiGündem

NATO-UKRAYNA KONSEYİ TOPLANDI

Bir diğer toplantı ise Brüksel'deki NATO karargahındaydı. Büyükelçi seviyesinde NATO-Ukrayna Konseyi toplandı. “Acil güvenlik durumu” çağrısıyla yapılan toplantıda Karadeniz ve tahıl koridoru konuşuldu.

Toplantıda Rusya'nın Karadeniz'de Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesini tehdit ettiği ileri sürüldü. Toplantı sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg imzalı açıklama yapıldı. "Karadeniz'deki tehlikeli ve gerginliği artırıcı eylemlerin tam sorumluluğu Rusya'dadır” denildi.

Rusya’nın NATO için stratejik öneme sahip Karadeniz’de risk oluşturduğu kaydedildi. Türkiye’nin tahıl koridoru çabalarının memnun edici olduğu belirtildi. Ayrıca Bulgaristan ve Romanya dahil olmak üzere AB ile BM'nin Ukrayna tahılının karadan taşınmasının destekleneceği ifade edildi.

# ABD 6. Filosu # karadeniz # Ukrayna # rusya

Benzer Videolar

Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadın saldırıya uğradı Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadın saldırıya uğradı
Putin ve Sisi bir arada! Putin ve Sisi bir arada!
Rusya, Ukrayna askerlerine adete ders verdi Rusya, Ukrayna askerlerine adete ders verdi
El Nino dünyayı kavuruyor! El Nino dünyayı kavuruyor!
İran'da Türkiye'deki aşure kültürü tanıtıldı İran'da Türkiye'deki aşure kültürü tanıtıldı
Şoygu KDHC'ye böyle giriş yaptı! Şoygu KDHC'ye böyle giriş yaptı!
Ukrayna'dan Moskova ve Kırım'a terör saldırısı Ukrayna'dan Moskova ve Kırım'a terör saldırısı
Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşuyor! Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşuyor!
Malezya Uçağı Davası'nda son durum Malezya Uçağı Davası'nda son durum
Ukrayna 2 İHA ile Moskova'ya böyle saldırdı! Ukrayna 2 İHA ile Moskova'ya böyle saldırdı!
İsrail'de sular durulmuyor İsrail'de sular durulmuyor
LGBT bireylerde intihar riski 8 kat fazla LGBT bireylerde intihar riski 8 kat fazla
Çok Okunanlar
1 Mutluluktan havalara uçuran besin!
2 Fayans aralarında oluşan lekeleri yok ediyor... Tek hamlede tek bir leke bile kalmıyor
3 Bu meyvenin sirkesini kimse bilmiyor!
4 İbrahim Tatlıses'in oğlu şaşırttı!
5 En gerçek C vitamini deposu!