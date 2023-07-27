ABD 6. Filosu'nun gözü Karadeniz'de! Rusya'ya karşı kaybeden Ukrayna'nın yeni umudu

Karadeniz Tahıl Koridoru şartlarına uymadılar, Ukrayna tahıllarını Avrupa’ya taşıp, güvenli hattı terör hattına çevirdiler. Rusya’ya karşı kaybeden Ukrayna şimdi de ABD 6. Filosuna umut bağladı.

NATO gemilerinin tahıl gemilerine eşlik etmesini öneren ABD’nin Deniz Kuvvetleri 6. Filo Komutanı Koramiral Thomas Ishee, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksii Neizhpapa ile görüştü.

Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanlarıyla da görüşen Ukrayna, Karadeniz limanlarındaki “güvenliği sağlamak” için ABD’den destek istedi. Donanmanın savaş kabiliyetlerinin arttırılması gerektiğini belirterek, yardım beklentilerini iletti.

NATO-UKRAYNA KONSEYİ TOPLANDI

Bir diğer toplantı ise Brüksel'deki NATO karargahındaydı. Büyükelçi seviyesinde NATO-Ukrayna Konseyi toplandı. “Acil güvenlik durumu” çağrısıyla yapılan toplantıda Karadeniz ve tahıl koridoru konuşuldu.

Toplantıda Rusya'nın Karadeniz'de Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesini tehdit ettiği ileri sürüldü. Toplantı sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg imzalı açıklama yapıldı. "Karadeniz'deki tehlikeli ve gerginliği artırıcı eylemlerin tam sorumluluğu Rusya'dadır” denildi.

Rusya’nın NATO için stratejik öneme sahip Karadeniz’de risk oluşturduğu kaydedildi. Türkiye’nin tahıl koridoru çabalarının memnun edici olduğu belirtildi. Ayrıca Bulgaristan ve Romanya dahil olmak üzere AB ile BM'nin Ukrayna tahılının karadan taşınmasının destekleneceği ifade edildi.