Ukrayna'daki Türk gemilerinin durumu ne olacak? Güvenlik kaynaklarından bilgiler geldi

Rusya'nın 17 Temmuz'da sona eren Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatmama kararı sahada yankılarını sürüyor.

Moskova'nın çekilmesi sonrası İstanbul Boğazlarına yeni bir geminin gelip gelmediği, Ukrayna'da kalan bir Türk gemisinin olup olmadığı merak ediliyordu. Bu konuda güvenlik kaynaklarından bilgiler geldi.

Güvenlik kaynakları, Ukrayna'dan gelen yeni bir geminin söz konusu olmadığını belirtti. Ancak süre durdurulmadan önce Ukrayna'ya gitmek için başvuru yapan gemilerin olduğu ve bunların durumunun anlaşmanın devamına yönelik çalışmalar kapsamında değerlendirileceği ifade edildi.

Ukrayna'daki Türk gemilerinin durumuna ilişkin ise güvenlik kaynakları, "Ticari gemilerimizin emniyetli şekilde getirilmesi için Ukrayna ve Rusya taraflarıyla görüşmelerimiz sürüyor" dedi. En güvenli zamanda gemilerin Türkiye'ye getirileceği bildirildi.

Güvenlik kaynakları, Ankara ve Atina arasında güven artırıcı önlemler toplantısının yapılması için takvim üzerinde çalışmaların devam ettiğini de aktardı.

Yüksek Askeri Şura'nın ne zaman toplanacağı da merak edilen konulardan biri. Güvenlik kaynakları YAŞ toplantısının ağustosun ilk haftasında toplanacağını belirtti.

Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda terörle mücadele bilançosu paylaşıldı. Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: