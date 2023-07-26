Selçuk Bayraktar'dan IDEF'23'e ziyaret!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) bu yıl Türkiye'nin milli savunma sanayisinin tüm dünyada gördüğü rağbetten dolayı daha yoğun olduğunu belirterek, "Beni Türk milletinin bir evladı olarak mutlu ve gururlu kılıyor." dedi.

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Selçuk Bayraktar, İstanbul'da gerçekleştirilen IDEF'23'te birçok katılımcı firmanın standını ziyaret etti.

Bayraktar, Roketsan standında yaptığı açıklamada, milli savunma sanayisinin eserlerini bir arada görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Roketsan'ın Türkiye'nin ilk akıllı mühimmatlarını yapan kurum olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

- Roketsan, dünyaya damgasını vurmuş milli SİHA'larımızın akıllı mühimmatlarını yapan, onlarca ülkeye geliştirdiği yüksek teknolojiyi ihraç eden bir kurum. Roketsan'la 2014'ten beri yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu sinerjiyle birlikte dünyanın en meşhur SİHA'larını geliştirmeyi başardık. Önce Bayraktar TB2 oldu, sonrasında da Akıncı oldu. Şimdi de inşallah ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma'da birlikte yol yürüyoruz. Artık Türkiye kocaman bir akıllı mühimmat ailesine, hava savunma sistemlerine, taarruz sistemlerine sahip. Bütün bu gelişmeler bir anlamda en ufak dediğimiz MAM-L'den başladı.

Bayraktar, IDEF'in bu yıl Türkiye'nin milli savunma sanayisinin tüm dünyada gördüğü rağbetten dolayı daha yoğun olduğunu belirterek, "Bu da beni Türk milletinin bir evladı olarak mutlu ve gururlu kılıyor." dedi.

"YENİ ÜRÜNLERLE SİHA'LARIMIZIN VURUŞ GÜCÜNÜ, MENZİLLERİNİ VE KABİLİYETLERİNİ ARTIRMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de SİHA tarafındaki başarıyı, beraber geliştirdikleri akıllı mühimmatlarla taçlandırdıklarını aktararak, "Bu bir kabiliyet. Kendi insansız hava araçlarımızda kendi milli mühimmatlarımızın kullanılması endüstrimizin tümünün gelişmesi açısından çok önemli. Yeni ürünlerle SİHA'larımızın vuruş gücünü, menzillerini ve kabiliyetlerini artırmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Bu yıl ilk defa IDEF'23'te sergiledikleri mühimmatlarla birlikte SİHA'ların güçlendiğine işaret eden İkinci, "İhracat gelirinin tamamını neredeyse yatırıma aktarıyoruz. Hem mevcut kapasitenin artırılması hem de yeni AR-GE projeleriyle, yeni ürünlerle Türk savunma sanayisini daha da üst noktalara taşımaya gayret gösteriyoruz. Baykar'la beraber çalışmaktan hem ekibimiz hem bizler çok memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar'a, Roketsan standını ziyaretinde Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit tarafından hediye takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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