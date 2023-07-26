Yılmaz Gruda Özel Yayını - 26 Temmuz 2023

94 yaşında hayata gözlerini yuman sinemanın duayen sanatçısı Yılmaz Gruda, Ulusal Kanal ekranlarında anılıyor.

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94 yaşında hayata gözlerini yuman sinemanın duayen sanatçısı Yılmaz Gruda, Ulusal Kanal ekranlarında anılıyor.

Konuklar:

• Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek
• Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek 
• Vatan Partisi MKK Üyesi Ferit İlsever
• Vatan Partisi MYK Üyesi Nusret Senem

• Tiyatrocu Mansur Erk
• Şair Hüseyin Haydar
• Yazar Hale Soysü
• Tiyatrocu Nejat Koper

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