Yılmaz Gruda Özel Yayını - 26 Temmuz 2023
94 yaşında hayata gözlerini yuman sinemanın duayen sanatçısı Yılmaz Gruda, Ulusal Kanal ekranlarında anılıyor.
94 yaşında hayata gözlerini yuman sinemanın duayen sanatçısı Yılmaz Gruda, Ulusal Kanal ekranlarında anılıyor.
Konuklar:
• Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek
• Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek
• Vatan Partisi MKK Üyesi Ferit İlsever
• Vatan Partisi MYK Üyesi Nusret Senem
• Tiyatrocu Mansur Erk
• Şair Hüseyin Haydar
• Yazar Hale Soysü
• Tiyatrocu Nejat Koper
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