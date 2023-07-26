Yılmaz Gruda Ulusal Kanal'da anlatmıştı: "Türk sanatçısının işi Temmuz'da buz satmaktır"

Hayatını kaybeden duayen Yılmaz Gruda, Ulusal Kanal'da Sanat Hayatı programında Zafer Bilgin'in konuğu olmuştu.

Çok değerli deneyimlerini ve anılarını paylaşan Yılmaz Gruda, amatör sanatçıları da programa davet ederek onlara kapı açtı.

Gruda, edebiyatın yanı sıra tiyatro, çeviri ve oyun yazarlığı gibi birçok alanda eserler verdi. Yılmaz Gruda’nın sanatçı olması sadece yaratıcı olmakla sınırlı kalmayıp, çeşitli bilgilere sahip olmayı gerektirdiğini belirtti.